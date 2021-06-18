Признанную умершей сибирячку «воскресили» в суде

Суд восстановил права и пенсию жительнице Кемерово, которую полицейские признали умершей, сообщило РИА Новости со ссылкой на областную прокуратуру.

Мосгорсуд признал законным продление ареста бизнесмену Шпигелю

В ноябре 2020 года в местном общежитии умерла неизвестная. В ходе проверки сотрудники обнаружили карту на имя заявительницы и решили, что умерла именно она. Свидетельство о ее смерти было передано в ЗАГС.

Ошибка обнаружилась в феврале 2021, когда женщина не смогла получить пенсию и обратилась с проблемой в ПФР. Там ей сказали, что она якобы умерла. После этого жительница обратилась к прокурору, суд аннулировал ее свидетельство о смерти. Трех сотрудников полиции привлекли к дисциплинарной ответственности.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КемеровоСибирьСуд
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры