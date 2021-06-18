Признанную умершей сибирячку «воскресили» в суде
Суд восстановил права и пенсию жительнице Кемерово, которую полицейские признали умершей, сообщило РИА Новости со ссылкой на областную прокуратуру.
В ноябре 2020 года в местном общежитии умерла неизвестная. В ходе проверки сотрудники обнаружили карту на имя заявительницы и решили, что умерла именно она. Свидетельство о ее смерти было передано в ЗАГС.
Ошибка обнаружилась в феврале 2021, когда женщина не смогла получить пенсию и обратилась с проблемой в ПФР. Там ей сказали, что она якобы умерла. После этого жительница обратилась к прокурору, суд аннулировал ее свидетельство о смерти. Трех сотрудников полиции привлекли к дисциплинарной ответственности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru