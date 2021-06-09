В Госдуму внесли проект о прибавках к пенсиям многодетных
В Госдуму был внесен законопроект о ежемесячных прибавках к пенсиям многодетных родителей, которые воспитывают более четырех детей. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты.
Авторы законопроекта отмечают, что в настоящее время период ухода за ребенком не может превышать шести лет, что позволяет включать в страховой стаж время по уходу только за четырьмя детьми, так как отпуск за одним составляет полтора года. На основании этого и было предложено изменить закон «О страховых пенсиях».
Это посчитали несправедливым по отношению к родителям, воспитывающим более четырех детей.
Ранее депутаты Госдумы намерены обратиться к правительству с предложением о введении безусловного базового дохода в размере 10 тысяч рублей. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на члена комитета Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампреда фракции «Справедливая Россия» Олега Шеина.
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