В Госдуму внесли проект о прибавках к пенсиям многодетных

В Госдуму был внесен законопроект о ежемесячных прибавках к пенсиям многодетных родителей, которые воспитывают более четырех детей. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты.

Авторы законопроекта отмечают, что в настоящее время период ухода за ребенком не может превышать шести лет, что позволяет включать в страховой стаж время по уходу только за четырьмя детьми, так как отпуск за одним составляет полтора года. На основании этого и было предложено изменить закон «О страховых пенсиях».