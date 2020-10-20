Чиновников обяжут декларировать криптовалюту
Российских чиновников с 2021 года обяжут указывать в декларациях о доходах наличие криптовалюты. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов в ходе выступления 18-м заседании генеральных прокуроров государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.
Краснов напомнил, что в июле в России был принят федеральный закон, согласно которому виртуальная валюта признана имуществом, в том числе в сфере противодействия коррупции. В связи с этим государственные служащие должны будут декларировать криптовалюту наравне с прочими активами, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Центробанк планирует ввести в обращение дополнительную форму национальной валюты — цифровой рубль. Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин заявил в эфире НСН, что вводить только цифровой рубль вместо целой экосистемы бессмысленно.
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