Чиновников обяжут декларировать криптовалюту

Российских чиновников с 2021 года обяжут указывать в декларациях о доходах наличие криптовалюты. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов в ходе выступления 18-м заседании генеральных прокуроров государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

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Краснов напомнил, что в июле в России был принят федеральный закон, согласно которому виртуальная валюта признана имуществом, в том числе в сфере противодействия коррупции. В связи с этим государственные служащие должны будут декларировать криптовалюту наравне с прочими активами, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Центробанк планирует ввести в обращение дополнительную форму национальной валюты — цифровой рубль. Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин заявил в эфире НСН, что вводить только цифровой рубль вместо целой экосистемы бессмысленно.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Генпрокуратура РфДекларация О ДоходахКриптовалюта
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