Чиновников обяжут декларировать криптовалюту

Краснов напомнил, что в июле в России был принят федеральный закон, согласно которому виртуальная валюта признана имуществом, в том числе в сфере противодействия коррупции. В связи с этим государственные служащие должны будут декларировать криптовалюту наравне с прочими активами, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Центробанк планирует ввести в обращение дополнительную форму национальной валюты — цифровой рубль. Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин заявил в эфире НСН, что вводить только цифровой рубль вместо целой экосистемы бессмысленно.

