Не уронить рубль. Почему ЦБ сохранит ключевую ставку

Экономист считает, что Центробанк находится в состоянии немалых сомнений.

«С одной стороны, они нащупали инструмент стимулирования экономики в виде изменения ставки, а с другой стороны, это не работает в полную силу, потому что многие плюсы перекрываются девальвацией. Это противоречие предстоит решить не на уровне ЦБ, а на уровне всей государственной политики», - сказал Колташов.

По его мнению, вероятно, что сейчас Центробанк ставку трогать не будет. Специалист также рассказал, что нужно сделать для повышения эффекта от снижения ставки в будущем.

«Это работает только в том случае, если власти не дают валюте провалиться в бездну, не дают ее раскачивать. Так, например, делает Китай. Нужно перенять их опыт и по выводу капитала в офшоры, покупке валюты в больших объемах, и только тогда снижать ставку», - объяснил он.

Независимый экономист Антон Шабанов согласился с коллегой и предположил в эфире НСН, что в данной ситуации ставка меняться не будет.

«Ее ужесточение – это еще больший зажим бизнеса, который и так находится под большим давлением и старается выжить любыми способами», - сказал он.

По его словам, текущая ставка позволит «худо-бедно» жить в той реальности, к которой уже все привыкли.

«Есть хорошая поговорка: отсутствие новостей – это уже хорошая новость. Вот это как раз про текущую ситуацию», - отметил экономист.

Вместе с тем он добавил, что в денежно-кредитной политике не бывает единственно верного решения, поэтому снижение ставки приносит как позитив, так и негатив. Однако рекордно низкий уровень ставки не выделяет Россию среди других стран, так как это стало общемировым трендом, добавил специалист.

