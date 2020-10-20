Не уронить рубль. Почему ЦБ сохранит ключевую ставку
Плюсы от изменения ключевой ставки перекрывает девальвация рубля - чтобы инструмент стал эффективным, необходимо перенимать опыт Китая, заявил в эфире НСН экономист Василий Колташов.
Центробанк России в пятницу, 23 октября, проведет заседание по ключевой ставке. В сентябре регулятор решил сохранить ее на рекордно низком уровне в 4,25% годовых. На решение повлияла высокая инфляция, а также настроения на финансовых рынках из-за санкций.
Глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил в эфире НСН, что Центробанку следовало бы продолжить снижение ставки.
«ЦБ было бы разумно снизить ставку еще, хоть немного. К сожалению, такой шаг может привести к новому ослаблению рубля, поэтому этот механизм может быть эффективным лишь вкупе с ограничениями на покупку валюты в крупных объемах», - отметил он.
Экономист считает, что Центробанк находится в состоянии немалых сомнений.
«С одной стороны, они нащупали инструмент стимулирования экономики в виде изменения ставки, а с другой стороны, это не работает в полную силу, потому что многие плюсы перекрываются девальвацией. Это противоречие предстоит решить не на уровне ЦБ, а на уровне всей государственной политики», - сказал Колташов.
По его мнению, вероятно, что сейчас Центробанк ставку трогать не будет. Специалист также рассказал, что нужно сделать для повышения эффекта от снижения ставки в будущем.
«Это работает только в том случае, если власти не дают валюте провалиться в бездну, не дают ее раскачивать. Так, например, делает Китай. Нужно перенять их опыт и по выводу капитала в офшоры, покупке валюты в больших объемах, и только тогда снижать ставку», - объяснил он.
Независимый экономист Антон Шабанов согласился с коллегой и предположил в эфире НСН, что в данной ситуации ставка меняться не будет.
«Ее ужесточение – это еще больший зажим бизнеса, который и так находится под большим давлением и старается выжить любыми способами», - сказал он.
По его словам, текущая ставка позволит «худо-бедно» жить в той реальности, к которой уже все привыкли.
«Есть хорошая поговорка: отсутствие новостей – это уже хорошая новость. Вот это как раз про текущую ситуацию», - отметил экономист.
Вместе с тем он добавил, что в денежно-кредитной политике не бывает единственно верного решения, поэтому снижение ставки приносит как позитив, так и негатив. Однако рекордно низкий уровень ставки не выделяет Россию среди других стран, так как это стало общемировым трендом, добавил специалист.
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