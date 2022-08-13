Через Индию экспортируют нефтепродуктов из российской нефти
В США полагают, что Индия используется для экспорта нефтепродуктов из российской нефти – в обход американских санкций, заявил заместитель управляющего Резервного банка Индии Майкл Патра в комментарии газете The Economic Times 13 августа.
США уведомили Индию о том, что индийское судно якобы закачало нефть с танкера РФ, находящегося в открытом море, и доставило ее в порт переработки – в штат Гуджарат на западе страны. Здесь сырье переработали и отправили в Нью-Йорк.
«В море судно получило пункт назначения, взяло курс и отправилось в Нью-Йорк», - отмечает Патра.
При этом банкир не раскрыл названия индийского судна и нефтеперерабатывающего предприятия.
Посольство США в Нью-Дели не прокомментировало ситуацию, отмечает газета.
Индия, третий в мире импортер и потребитель нефти, раньше редко приобретала российскую нефть. После начала конфликта на Украине и введения антироссийских санкций индийские нефтепереработчики начали активные закупки российской нефти.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в пресс-центре НСН рассказал, что нефтяным компаниям удается обходить антироссийские санкции.
«Есть вопрос о физической достаточности танкеров, которые готовы перевозить российскую нефть. Опыт марта-апреля показал, что есть такие суда, которые перевозят – так называемый «туманный флот», который официально не существует и перевозит подсанкционную нефть Ирана, Венесуэлы и так далее. Массовая перегрузка идет у берегов Кипра, у берегов Греции, они очень активно занимаются этой перевозкой, просто просят больше денег за это, берут на себя риски», - объяснил он.
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