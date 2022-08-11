СМИ: Россия побеждает на нефтяном рынке вопреки санкциям
Россия побеждает в противостоянии с Западом на мировом нефтяном рынке, несмотря на санкции западных стран. Об этом пишет Bloomberg.
Как отмечается в материале, РФ смогла вернуться к добыче нефти практически на уровне начала года: сейчас этот показатель составляет 10,8 млн баррелей в сутки (в январе — 11 млн баррелей).
«Победа на нефтяном рынке означает, что [президент РФ Владимир] Путин может позволить себе отказаться от доходов [от экспорта энергоресурсов в ЕС], ограничив продажу природного газа в Европу, оказывая давление на Берлин, Париж и Лондон, которые готовятся к резкому повышению розничных цен на энергоносители и потенциальному дефициту, который может привести к нормированию этой зимой», — указывает агентство.
Кроме того, РФ «зарабатывает так много денег на продаже нефти», что может также ограничить поставки сырья в Восточную Европу.
Также Москва на фоне ограничения предложения нефти на рынке восстановила и ценовые возможности. Вынужденная поначалу продавать сырье с дисконтом, Россия в последние недели вернула обычные расценки, пишет Ura.ru. Более того, успех РФ на нефтяном рынке — еще и политический: Москве удалось добиться лишь незначительного увеличения добычи сырья в рамках ОПЕК+, отмечает Газета.ру.
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