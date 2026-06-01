Россия откроет диппредставительства на Коморах, в Гамбии, Либерии и Того

Россия откроет дипломатические представительства на Коморских островах, а также в Гамбии, Либерии и Того. Об этом рассказал глава департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД РФ Анатолий Башкин.

Как отметил дипломат, российская сторона открыла «уже многое».

«И в планах у нас практическая реализация - Коморские Острова. Физическое открытие посольства в Гамбии и в проработке - Либерия», - заявил Башкин в беседе с ТАСС.

Как уточнил дипломат, уже есть все решения по Гамбии, посол назначен, на Коморах - «почти назначен». Москва занимается логистическими проработками. По словам Башкина, с Того «приблизительно та же ситуация». Посольства РФ в перечисленных странах начнут функционировать физически в ближайшее время.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ планирует в 2026 году открыть свое посольство в Того.

