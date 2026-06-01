Россия откроет диппредставительства на Коморах, в Гамбии, Либерии и Того
Россия откроет дипломатические представительства на Коморских островах, а также в Гамбии, Либерии и Того. Об этом рассказал глава департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД РФ Анатолий Башкин.
Как отметил дипломат, российская сторона открыла «уже многое».
«И в планах у нас практическая реализация - Коморские Острова. Физическое открытие посольства в Гамбии и в проработке - Либерия», - заявил Башкин в беседе с ТАСС.
Как уточнил дипломат, уже есть все решения по Гамбии, посол назначен, на Коморах - «почти назначен». Москва занимается логистическими проработками. По словам Башкина, с Того «приблизительно та же ситуация». Посольства РФ в перечисленных странах начнут функционировать физически в ближайшее время.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ планирует в 2026 году открыть свое посольство в Того.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россия откроет диппредставительства на Коморах, в Гамбии, Либерии и Того
- Цифровые беспризорники: Как определить благополучие ребенка по аватарке в Сети
- Народная артистка России предложила наказывать за онлайн-продажу алкоголя и табака
- «Где торгуют, там не стреляют»: Почему бизнесмены ФРГ решили приехать на ПМЭФ
- В ЛНР украинский дрон ударил по автомобилю МЧС
- Проведут, но не пригласят: В Армении ждут искусственный референдум от ЕС
- Исследование: 65% аллергиков не могут работать более 6 часов в день
- Онлайн-соблазны повсюду: Как привить ребенку цифровой иммунитет
- Россияне смогут отслеживать судебные документы через «Госуслуги»
- Гусев призвал не допустить в России онлайн-торговлю алкоголем и табаком