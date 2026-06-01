В Кремле отреагировали на возможную отмену Сербией безвизового режима
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможной отмене Сербией безвизового режима для граждан России. Об этом он заявил журналистам.
По словам представителя Кремля, как правило, такие решения симметричны, их принимают на основе принципа взаимности.
«Как только проработка по линии всех соответствующих ведомств с двух сторон будет завершена, то о результатах... вы узнаете», - подчеркнул Песков.
Ранее глава комитета парламента Сербии по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич заявил, что страна может ввести визовый режим для граждан РФ в рамках выполнения требований Евросоюза.
