Песков: Задержание танкера Францией граничит с пиратством
Задержание Францией нефтяного танкера Tagor «граничит с пиратством». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о задержании в Атлантическом океане судна, шедшего из России и находящегося под санкциями, пишет RT.
«Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с пиратством международным», — подчеркнул представитель Кремля.
По словам Пескова, Москва категорически не согласна, что такие шаги осуществляются «в соответствии с международным правом».
