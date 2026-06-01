Песков: Задержание танкера Францией граничит с пиратством

Задержание Францией нефтяного танкера Tagor «граничит с пиратством». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Макрон заявил о задержании шедшего из России танкера Tagor

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о задержании в Атлантическом океане судна, шедшего из России и находящегося под санкциями, пишет RT.

«Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с пиратством международным», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва категорически не согласна, что такие шаги осуществляются «в соответствии с международным правом».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:КораблиФранцияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры