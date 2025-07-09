Автодилеры перестанут нести убытки, если закрыть ввоз автомобилей несистемными игроками, заявил НСН генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Около трети дилеров испытывают серьезные финансовые трудности и находятся на грани закрытия, сообщил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин Autonews.ru. С начала года в России закрылись около 200 автодилерских центров или примерно 5% от общего числа дилеров.

«Главная причина закрытий — отсутствие доходности в авторетейле. Все дилеры без исключения несут убытки, и поэтому некоторые вынуждены закрываться. Сейчас китайские компании, подобно саранче, приходят на российский рынок, оставляя после себя выжженную землю. То, что они сделали в Китае, сегодня происходит и в России. В таких условиях и при такой высокой ключевой ставке дилерам очень сложно существовать. Сегодня автомобили могут ввозить кто угодно: официальные дистрибьюторы, неофициальные дистрибьюторы, частные лица, перекупы, профессиональные участники рынка... В этом сегменте бизнеса произошел полный коллапс», - сказал он.

По его словам, в 2022-2023 годах Минпромторг разрешил всем и все, что начало создавать дополнительные проблемы для дилеров.

«Сегодня каждый может начать продавать автомобили. Такого быть не должно. Регулируя этот процесс, мы снова получим здоровый сегмент экономики, и дилерские центры смогут зарабатывать. Нужно ограничить ввоз автомобилей в Россию теми, кто не занимается этим профессионально, не является представителем производителя и не имеет дилерской сети», - полагает Ольховский.