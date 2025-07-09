«Оставляют выжженную землю»: Глава ГК «Автодом» сравнил китайских автодилеров с саранчой
Рынок продаж начнет оздоравливаться, если ввести регулирование режима ввоза автомобилей в страну и удалить с рынка непрофессиональных игроков, заявил НСН гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.
Автодилеры перестанут нести убытки, если закрыть ввоз автомобилей несистемными игроками, заявил НСН генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.
Около трети дилеров испытывают серьезные финансовые трудности и находятся на грани закрытия, сообщил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин Autonews.ru. С начала года в России закрылись около 200 автодилерских центров или примерно 5% от общего числа дилеров.
«Главная причина закрытий — отсутствие доходности в авторетейле. Все дилеры без исключения несут убытки, и поэтому некоторые вынуждены закрываться. Сейчас китайские компании, подобно саранче, приходят на российский рынок, оставляя после себя выжженную землю. То, что они сделали в Китае, сегодня происходит и в России. В таких условиях и при такой высокой ключевой ставке дилерам очень сложно существовать. Сегодня автомобили могут ввозить кто угодно: официальные дистрибьюторы, неофициальные дистрибьюторы, частные лица, перекупы, профессиональные участники рынка... В этом сегменте бизнеса произошел полный коллапс», - сказал он.
По его словам, в 2022-2023 годах Минпромторг разрешил всем и все, что начало создавать дополнительные проблемы для дилеров.
«Сегодня каждый может начать продавать автомобили. Такого быть не должно. Регулируя этот процесс, мы снова получим здоровый сегмент экономики, и дилерские центры смогут зарабатывать. Нужно ограничить ввоз автомобилей в Россию теми, кто не занимается этим профессионально, не является представителем производителя и не имеет дилерской сети», - полагает Ольховский.
Отсутствие на рынке продаж авто случайных людей, сделает его также безопасней для покупателей, отметил специалист. По его мнению, продажи продолжат падать из-за высокой ключевой ставки и ограничений автокредитов банками, но вряд ли он будет существенно ниже 1 млн штук в год.
«При объеме рынка в один миллион автомобилей в год даже просуществовать в таком режиме один или два года — это достаточно комфортная среда. Она создаст дополнительный спрос на будущий период, когда ставка упадет, автокредиты станут доступнее, а потребности в замене автомобиля существенно возрастут», - отметил Ольховский.
Ранее автоэксперт Алексей Курчанов подтвердил НСН, что угонять автомобили стали чаще из-за дефицита запчастей.
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