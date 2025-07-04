На фоне дефицита бюджета в России можно ожидать повышения налогов, так как это быстрый и эффективный способ, заявил НСН экс-министр труда, экономист Сергей Калашников.

В июне суммарное отклонение фактически полученных бюджетом нефтегазовых доходов от ожидаемого объема составило 7,05 млрд рублей, сообщил Минфин. В июле федеральный бюджет России может недополучить 25,82 млрд рублей нефтегазовых доходов, следует из пресс-релиза ведомства. Калашников рассказал, как это отразится на россиянах.

«Дело в том, что бюджет – это сбалансированная структура, проверенная. Поэтому напрямую эта ситуация не может сказаться на отдельных расходных статьях и на россиянах. Но в целом это, конечно, приведет к тому, что какие-то задержки с финансированием будут. Задержки по социальным выплатам могут быть, как и по другим статьям бюджета. Бюджет требует исполнения, практика показывает, что налоги – это быстрый и эффективный способ восполнить этот дефицит. Поэтому какое-то повышение налогов возможно, штрафы, налог на какие-то действия… Налог – это лепта государства за какую-то активность», - отметил он.

Освобождение россиян от налогов по долгосрочным вкладам и доходам с акций может быть выгодно государству, заявил в интервью НСН председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

