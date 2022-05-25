СМИ: в России согласовали индексацию соцвыплат
Власти России согласовали индексацию минимальной оплаты труда, прожиточного минимума и страховых пенсий, сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
По их словам, окончательное решение по этому вопросу будет принимать глава государства. Как отмечает издание, власти согласовали повышение платежей на 10%.
Напомним, 25 мая пройдет заседание президиума Государственного совета России, на котором глава государства Владимир Путин обсудит помощь семьям с детьми.
Также будет затронута индексация социальных выплат.
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