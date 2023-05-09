В Белом доме назвали дефолт США подарком России и Китаю
Дефолт США будет выгоден России и Китаю, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет РИА Новости.
По ее словам, дефолт приведет к неопределенности вокруг использования доллара. Россия и Китай попытаются доказать всему миру несостоятельность США как демократического государства, полагает представитель американской администрации.
«Это также создаст неопределенность в мире касательно ценности доллара, институтов и ведущей роли США, что приведет к волатильности на рынках, зависимых от доллара», - сказала она.
О приближении дефолта США ранее предупредила глава министерства финансов Джанет Йеллен. По ее словам, у ведомства все меньше возможностей предотвратить негативный сценарий.
Дефолт США может произойти летом 2023 года, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков американского Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center). По их мнению, «день икс» может наступить через несколько недель, передает «Радиоточка НСН».
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