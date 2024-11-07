Шохин: Российский бизнес не ждёт быстрой отмены санкций с приходом Трампа

По его словам, представители российского бизнес-сообщества в вопросе отношений с Западом следуют формуле «надеясь на лучшее, исходить из худшего». Шохин считает, что на Западе могут найти разные поводы, чтобы сохранить санкционное давление на РФ.

«По опыту прошлого российский бизнес, в том числе и крупный, исходит из того, что санкции легко вводятся, но отменяются очень медленно», — добавил он.

Ранее глава РСПП призвал к массовой приватизации для наполнения бюджета, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

