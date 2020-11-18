Пять лет и куратор. Что нужно для полной цифровизации органов власти

Счетная палата РФ подсчитала затраты органов исполнительной власти на закупку и обслуживание IT-технологий с 2014 по 2019 годы. Согласно отчету ведомства, на эти цели были потрачены десятки миллиардов рублей, но госуслуги так и не стали достаточно доступны. Также россияне до сих пор не получили возможность контролировать работу чиновников через «электронное правительство», на что потрачено сотни миллиардов рублей.

Работа над созданием электронных сервисов в России ведется порядка 20 лет. С 2014 по 2019 годы на эти цели больше всего было выделено средств Минкомсвязи – 69 млрд рублей, Росреестру – более 22 млрд рублей, по несколько миллиардов получили Минпромторг, Минздрав, Минстрой, Минсельхоз, Минкультуры, Рослесхоз и Рособрнадзор.

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с НСН отметил, что на уровне федеральных властей результатов добиться удалось. Проседает развитие IT именно в регионах.



«Здесь вопрос нескольких плоскостей – региональная и федеральная власть. Часть органов федеральной власти удалось перевести и создать предвестник «электронного правительства» хоть и не в полной мере, как это планировалось. С точки зрения региональной власти ситуация гораздо хуже. В каждом крупном городе есть свои комитеты, администрации города, которые до сих пор принимают корреспонденцию на бумажных носителях и, самое главное, передают между комитетами в таком же варианте», - уточнил Кусков.