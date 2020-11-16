Россияне смогут напрямую обращаться в ведомства через Госуслуги
Граждане России получат возможность напрямую отправлять обращения в ведомства через портал Госуслуг и рассчитывать на оперативное рассмотрение их вопроса. Об этом рассказала премьер-министр Михаил Мишустин во время совещании с вице-премьерами.
Как отметил глава правительства, нововведение задумано, «чтобы каждый, кому требуется помощь, мог напрямую обратиться в ведомство или к должностному лицу, от которого зависит решение его проблемы», сообщается на сайте кабмина.
В первую очередь россияне смогут обращаться в Минпросвещения, Минздрав, ФОМС, а также в региональные органы власти - в ведомства, чьи услуги особенно востребованы среди населения.
Также премьер-министр предложил сократить число государственных служащих в стране.
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