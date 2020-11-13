Роскомнадзор завел официальный канал в Telegram
У Роскомнадзора появился официальный канал в Telegram. Его завели еще 13 октября, первый пост размещен 29-го числа. Сейчас на канал подписаны более 100 человек.
«Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит у вас должна быть такая возможность», — написали представители ведомства в Twitter.
С апреля 2018 года ведомство занималось блокировкой мессенджера Telegram за отказ подчиниться его требованиям, передает RT. В этом году ведомство объявило о снятии ограничений.
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире НСН объяснил мотивацию Роскомнадзора при разблокировке Telegram.
«Роскомнадзор не смог выполнить свое же решение. Над ним все смеялись. Разблокировка готовилась давно. По большому счету, ни одно из требований, которые предъявлялись к «Телеграму» для отмены блокировки, не было выполнено. Поэтому то, что сейчас пишут о борьбе «Телеграма» с террористами, еще с кем-то, – это все ни о чем. Поэтому ничего в принципе не поменялось, просто решили красиво это обустроить, чтобы получше выглядеть в глазах населения. Но все прекрасно понимают, что это было сделано, потому что не могли выполнить свое же решение», - отметил эксперт.
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