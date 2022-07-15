Число выпущенных карт «Мир» превысило 134 млн

Число выпущенных карт платежной системы «Мир» превысило 134 млн. Такие данные привели в компании-операторе Национальной системы платежных карт (НСПК), передает ТАСС.

По данным НСПК, за первое полугодие 2022 года число выпущенных карт составило 20 млн. Отметка в 10 млн была пройдена в прошлом году.

Глава НСПК Владимир Комлев отметил, что уход с российского рынка Visa и Master Card только добавляет ответственности и требует создание новых, более интересных продуктов.

В настоящее время картой мир можно воспользоваться в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии и Абхазии.

