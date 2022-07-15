Число выпущенных карт «Мир» превысило 134 млн
Число выпущенных карт платежной системы «Мир» превысило 134 млн. Такие данные привели в компании-операторе Национальной системы платежных карт (НСПК), передает ТАСС.
По данным НСПК, за первое полугодие 2022 года число выпущенных карт составило 20 млн. Отметка в 10 млн была пройдена в прошлом году.
Глава НСПК Владимир Комлев отметил, что уход с российского рынка Visa и Master Card только добавляет ответственности и требует создание новых, более интересных продуктов.
В настоящее время картой мир можно воспользоваться в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии и Абхазии.
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