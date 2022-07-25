Банк России планирует возобновить печать купюры номиналом в десять рублей

По его словам, в нулевые годы эти банкноты находились в активном обращении и пользовались спросом, однако быстро изнашивались. По этой причине было решено заменить из на монеты.

«Сейчас изменились технологии, например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%. Это показали замеры, которые мы проводили. Технология лакирования прошла обкатку, мы ей полностью доверяем и будем использовать в дальнейшей работе», - сказал Белов.

Отмечается, что после подорожания металла в 2009 году чеканка десятирублевой монеты стала затратной, а увеличив срок службы банкнот этого номинала, можно будет добиться положительного экономического эффекта.

Напомним, новая купюра в 100 рублей обладает свойствами, которые препятствуют размножению микробов. Обладать защитными свойствами будет проклейка.

