Банк России планирует возобновить печать купюры номиналом в десять рублей
Выпуск купюр номиналом в десять рублей планируется возобновить в России к концу 2022 года, сообщают «Известия» со ссылкой на председателя Банка России Сергея Белова.
По его словам, в нулевые годы эти банкноты находились в активном обращении и пользовались спросом, однако быстро изнашивались. По этой причине было решено заменить из на монеты.
«Сейчас изменились технологии, например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%. Это показали замеры, которые мы проводили. Технология лакирования прошла обкатку, мы ей полностью доверяем и будем использовать в дальнейшей работе», - сказал Белов.
Отмечается, что после подорожания металла в 2009 году чеканка десятирублевой монеты стала затратной, а увеличив срок службы банкнот этого номинала, можно будет добиться положительного экономического эффекта.
Напомним, новая купюра в 100 рублей обладает свойствами, которые препятствуют размножению микробов. Обладать защитными свойствами будет проклейка.
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