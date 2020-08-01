В Минэкономразвития высказались о новых налогах

В России не планируется введение новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития РИА Новости. Аналогичное заявление сделал в своем Instagram министр экономического развития Максим Решетников.

Комментарий поступил в качестве реакции на сообщения СМИ о появлении на портале нормативных и правовых актов документа, в соответствии с которым в стране может появиться единый оборотный налог в размере 6,2 процента вместо налогов на прибыль, на имущество, НДС, НДФЛ, страховых взносов в различные фонды.

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В министерстве пояснили, в проект плана оценки фактического воздействия (ОФВ) нормативно-правовых актов поступают различные предложения.

«Данное предложение поступило от гражданина, и в рамках формальной процедуры должно быть учтено... Опубликованная версия проекта плана является первой редакцией и будет пересмотрена в дальнейшем», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН предложил освободить работающих пенсионеров от всех налогов.

«Наши пенсионеры перманентно пострадавшие в силу мизерной пенсии. Поэтому я бы освободил пенсионеров, которые продолжают работать, вообще от всех налогов», — сказал он.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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