В Минэкономразвития высказались о новых налогах
В России не планируется введение новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития РИА Новости. Аналогичное заявление сделал в своем Instagram министр экономического развития Максим Решетников.
Комментарий поступил в качестве реакции на сообщения СМИ о появлении на портале нормативных и правовых актов документа, в соответствии с которым в стране может появиться единый оборотный налог в размере 6,2 процента вместо налогов на прибыль, на имущество, НДС, НДФЛ, страховых взносов в различные фонды.
В министерстве пояснили, в проект плана оценки фактического воздействия (ОФВ) нормативно-правовых актов поступают различные предложения.
«Данное предложение поступило от гражданина, и в рамках формальной процедуры должно быть учтено... Опубликованная версия проекта плана является первой редакцией и будет пересмотрена в дальнейшем», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН предложил освободить работающих пенсионеров от всех налогов.
«Наши пенсионеры перманентно пострадавшие в силу мизерной пенсии. Поэтому я бы освободил пенсионеров, которые продолжают работать, вообще от всех налогов», — сказал он.
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