Будущее экономики Италии связали с длительностью карантина

Экономист Александр Кареевский в эфире НСН допустил, что проблемы итальянских банков могут стать спусковым крючком кризиса.

«Если такое произойдёт, это может легко стать триггером, потому как куда более мелкие банки, такие как Lehman Brothers, в своё время запустили [кризис 2008 года – прим. НСН]. Если это банки Италии, то это совсем другое дело. Но я думаю, до этого вряд ли дойдёт. Есть надежда, что Европейский центральный банк и европейские власти помогут системообразующим итальянским банкам», - сказал он.

Шанс избежать рецессии ещё есть, полагает Кареевский: всё зависит от длительности карантинных мер.

«Что касается экономики в целом, то мы на грани рецессии, это факт. Будет ли глобальный кризис, очень сложно сейчас говорить. Будет зависеть ещё от того, как долго карантинные мероприятия будут проходить. Сейчас всё в подвешенном состоянии находится. В таком режиме, конечно, общество жить не может. У нас экономика услуг занимает 80-90% экономики, а если люди по домам сидят, то какая может быть экономика услуг? Будут провалы, банкротства. Одно дело неделю дома посидеть, ресторан перетерпит месяц. А если затянется – это будет очень жёстко. Посмотрите на Италию: туристов у них нет, ничего нет, за счёт чего они живут? Промышленности уже нет, самолёты не летают с прежней частотой. Недели две-три, месяц – ещё можно как-то пережить. Если карантинные мероприятия снимут в ближайшем будущем, будет шанс избежать рецессии. Если они затянутся, то это рецессия стопроцентная, падение экономики, банкротства, экономический кризис. Будем надеяться, что до этого не дойдёт», - заявил экономист.

Италия – вторая после Китая страна в мире по количеству случаев заражения новым коронавирусом Covid-2019. В стране заболели уже свыше 15 тысяч человек, более тысячи скончались. С 10 марта по всей Италии действует карантин: закрыты учебные, культурные, развлекательные учреждения, отменены массовые мероприятия. До 25 марта закрыты парикмахерские, бары и рестораны, а также все магазины, кроме продуктовых.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН связал обвал цен на нефть с импульсивными действиями участников рынка, основывающихся не на реальной статистике, а на предполагаемом негативном прогнозе влияния коронавируса на спрос.

