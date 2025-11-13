Над Россией за ночь сбили 130 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 130 беспилотников ВСУ самолетного типа, передает Минобороны.

«В период с 23.00 мск 12 ноября до 8.00 13 ноября... перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов», - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что по 32 дрона сбили в Курской и Белгородской областях, 20 – в Воронежской, 17 – над водами Черного моря, семь – в Крыму, шесть – в Орловской области. Кроме того, пять БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, четыре – над Тамбовской областью, три – над Ростовской, два – над Брянской, под одному – над Тульской и Московским регионом.

Накануне вечером в Крыму, Курской и Орловской областях уничтожили шесть беспилотников ВСУ, пишет Ura.ru.

