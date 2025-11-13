Шойгу назвал Европу «зоной отчуждения прав человека»
Европа стала «зоной отчуждения прав человека», считает секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
По словам Шойгу, в регионе попраны перечисленные в хартии Евросоюза права, в том числе на свободу движения лиц.
«Видимо, именно поэтому глава евродипломатии Кая Каллас заявила о том, что "путешествовать по странам ЕС - это привилегия, а не данность», - отметил секретарь Совбеза.
Шойгу добавил, что в такие «зоны отчуждения» необходимо получать отдельный пропуск.
Ранее в ЕС ввели полный запрет на выдачу многократных шенгенских виз для граждан России, напоминает Ura.ru.
