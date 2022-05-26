Большинство россиян заявили, что не боятся дефицита товаров
Большинство (70%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) не боятся массового дефицита товаров. Об этом говорится в исследовании социологов, опубликованном на сайте центра. Еще 28% опрошенных признались, что вызывает у них обеспокоенность.
Также больше половины (69%) респондентов думают, что российские компании смогут заменить ушедшие с рынка иностранные. Треть (27%) заявили, что не верят в это.
В основном опрошенные россияне полагают, что не будет проблем с импортозамещением продуктов питания (94%), гигиены (91%), бытовой химии (90%), строительных и отделочных материалов (86%). Не столь оптимистичны респонденты в отношении замещения в производстве медикаментов и лекарств (69% против 24%), в авиации (66% против 22%), промышленности (63% против 29%).
Кроме того, опрошенные заявили, что в условиях равной цены чаще выбирают отечественный продукт (67%), чем импортный - 18%. 56% верят, что российские продукты более качественные, импортным доверяют 22%.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что после ухода некоторых зарубежных компаний с российского рынка в стране принципиально ничего не изменится. По его словам, россияне, которые раньше пользовались люксовыми товарами, смогут и дальше получать их из-за границы, однако платить будут несколько больше.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru