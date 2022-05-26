Большинство россиян заявили, что не боятся дефицита товаров

В основном опрошенные россияне полагают, что не будет проблем с импортозамещением продуктов питания (94%), гигиены (91%), бытовой химии (90%), строительных и отделочных материалов (86%). Не столь оптимистичны респонденты в отношении замещения в производстве медикаментов и лекарств (69% против 24%), в авиации (66% против 22%), промышленности (63% против 29%).

Кроме того, опрошенные заявили, что в условиях равной цены чаще выбирают отечественный продукт (67%), чем импортный - 18%. 56% верят, что российские продукты более качественные, импортным доверяют 22%.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что после ухода некоторых зарубежных компаний с российского рынка в стране принципиально ничего не изменится. По его словам, россияне, которые раньше пользовались люксовыми товарами, смогут и дальше получать их из-за границы, однако платить будут несколько больше.



