Путин заявил, что у россиян сохранится доступ к люксовым товарам

Президент РФ Владимир Путин заявил, что после ухода некоторых зарубежных компаний с российского рынка в стране принципиально ничего не изменится, сообщает ТАСС.

Компания Rolls-Royce объявила о приостановке поставок автомобилей в Россию

Выступая на первом Евразийском экономическом форуме он отметил, что россияне, которые раньше пользовались люксовыми товарами, смогут и дальше получать их из-за границы, однако платить будут несколько больше.

«Это те люди, которые и так ездили на «шестисотых» «Мерседесах». И будут ездить, уверяю вас, привезут откуда угодно, из какой угодно страны», - заключил российский лидер.

Ранее Евросоюз запретил ввозить в Россию предметы роскоши, включая автомобили стоимостью дороже 50 тысяч евро, а также дорогую технику, ювелирные изделия, духи, драгоценные камни и деликатесы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЭкономикаМиллиардерыРоссиянеВладимир Путин
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