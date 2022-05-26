Путин заявил, что у россиян сохранится доступ к люксовым товарам

Выступая на первом Евразийском экономическом форуме он отметил, что россияне, которые раньше пользовались люксовыми товарами, смогут и дальше получать их из-за границы, однако платить будут несколько больше.

«Это те люди, которые и так ездили на «шестисотых» «Мерседесах». И будут ездить, уверяю вас, привезут откуда угодно, из какой угодно страны», - заключил российский лидер.

Ранее Евросоюз запретил ввозить в Россию предметы роскоши, включая автомобили стоимостью дороже 50 тысяч евро, а также дорогую технику, ювелирные изделия, духи, драгоценные камни и деликатесы, сообщает RT.

