В Совфеде объяснили слова главы ПФР о росте пенсий

В ближайшие три года средний размер пенсий в России может вырасти на 18% по сравнению с 2019 годом. Таким образом, средняя пенсия в России составит 18,3 тысячи рублей. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Это чистая математика, объяснил в эфире НСН глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Мы берем за основу показатели средней пенсии по стране. С января этого года она индексируется по формуле, которая указана в законе. Там прописана индексация пенсий до 2024 года. Это все прописано в нормах закона, Антон Дроздов ничего не приуменьшил, не преувеличил. Там так и получается, что средняя пенсия вырастет до 18 тыс. рублей. У кого-то будет меньше, у кого-то больше».

При этом сенатор признал, что «нормальная пенсия» должна быть другой.