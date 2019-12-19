В Совфеде объяснили слова главы ПФР о росте пенсий
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике признал в эфире НСН, что пенсия в России должна быть другой.
В ближайшие три года средний размер пенсий в России может вырасти на 18% по сравнению с 2019 годом. Таким образом, средняя пенсия в России составит 18,3 тысячи рублей. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
Это чистая математика, объяснил в эфире НСН глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
«Мы берем за основу показатели средней пенсии по стране. С января этого года она индексируется по формуле, которая указана в законе. Там прописана индексация пенсий до 2024 года. Это все прописано в нормах закона, Антон Дроздов ничего не приуменьшил, не преувеличил. Там так и получается, что средняя пенсия вырастет до 18 тыс. рублей. У кого-то будет меньше, у кого-то больше».
При этом сенатор признал, что «нормальная пенсия» должна быть другой.
«Но чтобы она была другой, другой должна быть средняя заработная плата. Пенсия – производная от зарплаты. На пенсию перечисляется 22% от зарплаты. Если средняя зарплата в стране 43 тысячи рублей, посчитайте, сколько будет пенсия. Хотелось бы, чтобы она была другая, на уровне трех-четырех прожиточных минимумов. Для этого должна быть более мощная экономическая модель в стране, которая бы позволяла больше зарабатывать. Способ здесь только один – развивать экономику.
И нужно развивать накопительную компоненту пенсии, которая бы дополняла страховую. Страховая компонента рассчитана на выравнивание пенсий. Люди с более высокой зарплатой перечислят в пенсионные фонды больше денег, но это не значит, что они всю свою перечисленную зарплату получат в будущем. В этом смысл страховой системы, она перераспределяет средства от более высоких зарплат к более низким. А накопительный компонент будет рассчитан на участие самого человека и его работодателя, который будет оценивать его вклад в дела компании, и поможет увеличить его пенсионное обеспечение в старости», - пояснил Рязанский.
Отметим, что в 2020 году реальный рост пенсий в России, по словам главы ПФР, составит порядка трех процентов.
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