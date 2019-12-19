В России вырастут пенсии

По его словам, индексация пенсий в стране сегодня практически в два раза выше инфляции, пишет Ura.ru. Кроме того, он подчеркнул, что за следующие три года размер пенсий может увеличиться на 18% по сравнению с 2019 годом. Таким образом, средняя пенсия в России составит 18,3 тысячи рублей.

Ранее Антон Дроздов уже заявлял о том, что уровень индексации пенсий в РФ ежегодно будет превышать инфляцию, передает телеканал «360».



