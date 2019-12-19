В России вырастут пенсии

19 декабря 201908:10

В 2020 году реальный рост пенсий в Российской федерации составит порядка 3 процентов, заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия-24».

Пенсии не отморозились

По его словам, индексация пенсий в стране сегодня практически в два раза выше инфляции, пишет Ura.ru. Кроме того, он подчеркнул, что за следующие три года размер пенсий может увеличиться на 18% по сравнению с 2019 годом. Таким образом, средняя пенсия в России составит 18,3 тысячи рублей.

Ранее Антон Дроздов уже заявлял о том, что уровень индексации пенсий в РФ ежегодно будет превышать инфляцию, передает телеканал «360».


Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:ПенсияПенсионный фонд России