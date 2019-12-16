Пенсии не отморозились

Подписанный главой государства закон предусматривает продление заморозки до 2022 года. Накопительная часть, предполагающая отчисление 6% от зарплаты, не формируется до конца 2022 года. Все обязательные взносы, которые поступают в Пенсионный фонд от работающих граждан, направляются на формирование страховой пенсии.

Проект новой системы добровольных пенсионных накоплений, которая, как предполагается, придет на смену замороженной накопительной пенсии, опубликовал в конце октября Минфин. Участие в гарантированном пенсионном плане будет носить сугубо добровольный характер. Размер взноса участник программы сможет определять самостоятельно, при этом менять его разрешается сколько угодно раз. План также предусматривает так называемый «период охлаждения» продолжительностью полгода, когда можно вернуть перечисленные средства. Кроме того, предусмотрены возможность досрочной выплаты пенсионных накоплений при тяжелых жизненных ситуациях и наследование этих средств. Пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Новая система накопительных пенсий может быть запущена с 2021 года.



Целый ряд позитивных нововведений усматривает в гарантированном пенсионном плане глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Их он назвал в эфире НСН.

«Там присутствует добровольный принцип и участие работодателя. Это получаются накопительно-корпоративные модели, что придает уверенность и работнику, и работодателю — есть возможность с помощью вот этих рычагов задержать на предприятии квалифицированного специалиста. Все, что связано с добровольностью, вариативностью, привлечением возможностей работодателей — симпатично и будет воспринято с позитивом. Хорошо, что предлагаются модели не жестко связанные со сроком выхода на пенсию, что есть возможность вариативности в зависимости от того, когда человек перед пенсией решил воспользоваться в случае необходимости накопленными возможностями. Кроме того, проценты выгодности вложения средств тоже должны быть привлекательными. Если это будет больше процента от депозита в банке — то и больше будет востребовано людьми, потому что доходность будет выше».

В день представления новой системы добровольных пенсионных накоплений НСН отмечала, что нет никакой уверенности в том, что накопления в рамках гарантированного пенсионного плана не постигнет та же участь, что и накопительную часть предыдущей пенсионной реформы. Вернемся к тому, с чего начали: президент продлил заморозку накопительной пенсии. Круг замкнулся.

