«Большая ошибка!»: Малый бизнес выступил против ликвидации всех ИП

«У нас сумасшедшими темпами растут самозанятые, многие ИП переходят в самозанятость. У самозанятых более прозрачные и понятные условия. Та налогооблагаемая база, которая предложена для малого и микробизнеса (ИП относятся туда в большинстве случаев) говорит о том, что база несовершенна. Но ИП - это очень удобный вид деятельности, его нужно пересматривать по условиям ведения бизнеса. ИП, например, отвечает перед государством своим имуществом. То есть, мало ли что случилось, человек становится должником перед государством как физлицо, в том числе отвечает его семья. Нужно усовершенствовать в сторону прозрачности и удобства, тогда будет тот же эффект, что и от самозанятости. А отменять ИП – это будет очередная большая ошибка», - сказала Гришина.

Она отметила, что ИП нельзя заменить самозанятостью, так как у последней формы очень узкий спектр того, чем человек может заниматься.

«Запретить человеку выбирать форму, в которой он хочет осуществлять свой бизнес, это смешно! О каком тогда развитии малого бизнеса мы можем говорить? У нас получаются одни ограничения и никакой поддержки. Надо думать, как укрепить этот сектор и помочь ему, а не уничтожить. Самозанятые на сегодняшний день не являются предпринимателями как таковыми. Государство не считает самозанятого предпринимателем. Практически они отнимают нишу, не предлагая ничего взамен. У самозанятых очень узкий спектр того, чем они могут заниматься, а ИП могут заниматься практически всем», - резюмировала собеседница НСН.

Ставки налога для самозанятых в настоящее время составляют 4% с физлиц, 6% — с юрлиц и ИП. ПАО, АО, ООО и другие должны отдавать государству 20% от дохода, напоминает «Радиоточка НСН».

