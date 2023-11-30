Депутат Госдумы Кирьянов предупредил о возможной ликвидации всех ИП в 2029 году

Он назвал ИП морально устаревшей формой налогообложения и ведения бизнеса, которая была актуальна в 90-е годы, но не сегодня. После завершения эксперимента по введению налога для самозанятых, владельцам микробизнесов придется выбрать иную форму налогообложения.

По данным федеральной налоговой службы, по состоянию на июнь число самозанятых в России превысило восемь миллионов человек, что на 60% превышает показатели начала текущего года.

