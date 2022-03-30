Песков рассказал о сроках перехода на оплату газа в рублях

Новые механизмы по оплате российского газа недружественными странами в рублях не начнут действовать с 31 марта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, этот процесс растянутый, поэтому займет определенное время.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что переход на рубль в мировой торговле укрепит его и сильно ослабит иностранную валюту, в связи с чем ЕС придется сократить санкции против банков России.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаРубльРоссияГазДмитрий Песков
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