Более 80% российских компаний пострадали от санкций

Более 77% компаний России адаптировались к ограничительным мерам, которые были введены в отношении России на фоне спецоперации на Украине, или планируют это сделать, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на «Мониторинг текущего состояния бизнеса в России».

Набиуллина предрекла непростое время для граждан и бизнеса

Санкции Запада затронули 86,8% бизнесменов. 11,7% участников исследования заявили, что не смогли приспособиться к ограничениям, из-за чего частично, либо полностью закрыли бизнес.

Малый бизнес сегодня не получает должной поддержки от государства, самый сложный период у ряда отраслей еще впереди, заявила председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:Санкции Против РоссииБизнес
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