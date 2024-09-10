Более 200 банков в России до сих пор подключены к SWIFT
Более 200 банков в России до сих пор подключены к SWIFT, сообщил сопредседатель комитета по платежным системам Ассоциации банков России Алексей Маслов, передает РИА Новости.
Он отметил, что система международных платежей в настоящее время фрагментирована. Компании сегодня активно используют бартер, а также неттинг, при котором "игроки пытаются использовать встречные потоки".
Агентство Bloomberg сообщило, что страны «Большой семерки» (G7) и Евросоюза собираются ввести санкции против банков третьих стран, которые пользуются системой передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ, российского аналога системы SWIFT. При этом конкретные шаги пока не согласованы, поэтому страны G7 в праве принять разные варианты давления.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права, а также цифровые права, которые включают одновременно оба эти инструмента, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru