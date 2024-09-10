Более 200 банков в России до сих пор подключены к SWIFT, сообщил сопредседатель комитета по платежным системам Ассоциации банков России Алексей Маслов, передает РИА Новости.

Он отметил, что система международных платежей в настоящее время фрагментирована. Компании сегодня активно используют бартер, а также неттинг, при котором "игроки пытаются использовать встречные потоки".