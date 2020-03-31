Более 10 тысяч москвичей за сутки обратились за пособием по безработице

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, количество обращений о выплате пособий по безработице растет. Она отметила, что почти 10 тыс. обращений о получении статуса безработного уже получено. Вместе с тем, сайт службы занятости посетили более 40 тысяч человек за сутки.

Заммэра отметила, что эпидемия создает трудности с поиском работы, может начаться сокращение сотрудников.

Компенсация будет выплачиваться с 1 апреля по 30 сентября. Средства нуждающимся будут начисляться дистанционно.

Накануне правительство РФ установило максимальный размер пособия по безработице - он составляет 12 тысяч 130 руб. Об этом сообщается на портале правовой информации. Минимальный размер выплаты составляет полторы тысячи рублей.

Вслед за Московской и Московской областью ещё более двух десятков российских регионов объявили о введении режима самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавируса Covid-2019. В общей сложности режим самоизоляции сейчас действует в 26 субъектах РФ.



