Более 10 тысяч москвичей за сутки обратились за пособием по безработице
Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице. Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В связи с ситуацией с коронавирусом в столице безработные будут получать компенсацию в 19,5 тысячи рублей в месяц, сообщает АГН «Москва».
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, количество обращений о выплате пособий по безработице растет. Она отметила, что почти 10 тыс. обращений о получении статуса безработного уже получено. Вместе с тем, сайт службы занятости посетили более 40 тысяч человек за сутки.
Заммэра отметила, что эпидемия создает трудности с поиском работы, может начаться сокращение сотрудников.
Компенсация будет выплачиваться с 1 апреля по 30 сентября. Средства нуждающимся будут начисляться дистанционно.
Накануне правительство РФ установило максимальный размер пособия по безработице - он составляет 12 тысяч 130 руб. Об этом сообщается на портале правовой информации. Минимальный размер выплаты составляет полторы тысячи рублей.
Вслед за Московской и Московской областью ещё более двух десятков российских регионов объявили о введении режима самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавируса Covid-2019. В общей сложности режим самоизоляции сейчас действует в 26 субъектах РФ.
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