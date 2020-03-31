Новости за ночь: Режим самоизоляции ввели в 26 регионах России
Вслед за Московской и Московской областью ещё более двух десятков российских регионов объявили о введении режима самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавируса Covid-2019. В общей сложности режим самоизоляции сейчас действует в 26 субъектах РФ, пишут «Известия».
Это, в частности, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская области, Белгородская, Курская, Липецкая, Рязанская области, Волгоградская, Нижегородская и Саратовская области, республики Адыгея, Марий Эл, Татарстан, Якутия и Коми, Чечня и Чувашия, Санкт-Петербург, Свердловская и Ульяновская области.
По данным на 31 марта, в России зарегистрировано 1836 случаев заражения коронавирусом Covid-2019, большинство из них в Москве (1226). Столичные власти объявили о переходе города на самоизоляцию вечером 29 марта. Горожане могут выходить на улицу только в случае крайней необходимости.
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