Новости за ночь: Режим самоизоляции ввели в 26 регионах России

Это, в частности, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская области, Белгородская, Курская, Липецкая, Рязанская области, Волгоградская, Нижегородская и Саратовская области, республики Адыгея, Марий Эл, Татарстан, Якутия и Коми, Чечня и Чувашия, Санкт-Петербург, Свердловская и Ульяновская области.

По данным на 31 марта, в России зарегистрировано 1836 случаев заражения коронавирусом Covid-2019, большинство из них в Москве (1226). Столичные власти объявили о переходе города на самоизоляцию вечером 29 марта. Горожане могут выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

