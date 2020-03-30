В России увеличили пособия по безработице

Правительство РФ установило максимальный размер пособия по безработице - он составляет 12 тысяч 130 руб. Об этом сообщается на портале правовой информации. Минимальный размер выплаты составляет полторы тысячи рублей.

Ранее во время телеобращения к гражданам Владимир Путин поручил кабмину приравнять минимальный размер пособия по безработице к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), отмечает Ura.ru. Кроме того, глава государства поручил продлевать социальные пособия и льготы в течение шести месяцев автоматически, без справок. Также, президент сообщил, что нормы выплаты по больничным листам будут рассчитываться, исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Такое положение будет действовать до конца года. Все этим меры предпринимаются на фоне ситуации с распространением COVID-19.