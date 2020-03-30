В России увеличили пособия по безработице
Правительство РФ установило максимальный размер пособия по безработице - он составляет 12 тысяч 130 руб. Об этом сообщается на портале правовой информации. Минимальный размер выплаты составляет полторы тысячи рублей.
Ранее во время телеобращения к гражданам Владимир Путин поручил кабмину приравнять минимальный размер пособия по безработице к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), отмечает Ura.ru. Кроме того, глава государства поручил продлевать социальные пособия и льготы в течение шести месяцев автоматически, без справок. Также, президент сообщил, что нормы выплаты по больничным листам будут рассчитываться, исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Такое положение будет действовать до конца года. Все этим меры предпринимаются на фоне ситуации с распространением COVID-19.
К слову, мэр Москвы Сергей Собянинн отметил, что в качестве мер дополнительной поддержки во время распространения COVID-19 в столице вводится региональная компенсационная выплата людям, которые потеряют работу из-за коронавируса. Они будут получать 19 500 рублей в месяц.
Между тем, ранее НСН писала, что В феврале безработица в России снизилась на 0,1% до 4,6%. Об этом говорят данные, представленные Росстатом. Отмечается, что не работали 3,4 млн россиян в возрасте от 15 лет. При этом в Роструде как безработные зарегистрированы 700 тысяч человек, из них получают пособие — 600 тысяч человек.
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