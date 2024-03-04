Богатые тоже платят: Любители дорогих зарубежных машин переходят на «АвтоВАЗ»

Ранее в Минпромторге России сообщили, что продажи новых легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также автобусов в России по итогам января - февраля 2024 года увеличились на 64% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

«Россияне покупают в первую очередь доступные автомобили – это «АвтоВАЗ». Продажи «АвтоВАЗ» растут. Это и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо то, что растут объемы российского производства, а плохо – то, что основным преимуществом «АвтоВАЗ» является ценовая доступность, а не технологичность. Дальше идут китайцы: отечественные и привозные. Очень маленькую долю занимают автомобили, привезенные параллельным импортом. Покупателями таких автомобилей являются обеспеченные люди, но даже они пересматривают свои приоритеты и делают выбор в пользу более доступных авто. Богатые тоже плачут и делают рациональный выбор», - отметил собеседник НСН.

Ранее Хайцеэр в интервью НСН заявил, что спрос на автомобили в 2024 году поддержат такси и каршеринг, частные покупатели сегодня не готовы приобретать даже самые дешевые автомобили Lada из-за роста цен в два раза.

