Продажи новых автомобилей в России выросли на 64% в январе-феврале

Таким образом, объемы продаж за этот период превысили прошлогодние объемы на 64%. Отмечается, что новые российские автомобили показали значительный прирост - +23%. За первые два месяца 2024 года в РФ реализовали 95 тысяч таких автомобилей.

Сегмент легковых автомобилей вырос на 73%, их продали объемом 183 тысячи 322 единицы, отметили в Минпромторге.

Ранее стало известно, что производство легковых автомобилей в России по сравнению с началом 2023 года выросло почти в два раза, напоминает RT.

