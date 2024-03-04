Продажи новых автомобилей в России выросли на 64% в январе-феврале
В январе-феврале 2024 года в России было продано 221 тысяча 261 автомобиль возрастом до трех лет, говорится на сайте министерства промышленности и торговли.
Таким образом, объемы продаж за этот период превысили прошлогодние объемы на 64%. Отмечается, что новые российские автомобили показали значительный прирост - +23%. За первые два месяца 2024 года в РФ реализовали 95 тысяч таких автомобилей.
Сегмент легковых автомобилей вырос на 73%, их продали объемом 183 тысячи 322 единицы, отметили в Минпромторге.
Ранее стало известно, что производство легковых автомобилей в России по сравнению с началом 2023 года выросло почти в два раза, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru