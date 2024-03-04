В России объемы выдачи автокредитов выросли на 77%
В январе 2024 года россияне взяли 58,36 тысячи автокредитов на 88,35 миллиарда рублей, пишут «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
Таким образом, объемы выдачи выросли на 77%, а количество - на 42%. Отмечается, что по сравнению с декабрем 2023 года объемы выдачи автокредитов снизились на 10%, а количество - на 9%.
Пятерку регионов-лидеров по объемам выдачи автокредитов возглавила Москвы, следом идет Подмосковье, Санкт-Петербург ,Краснодарский край и Татарстан.
Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в интервью НСН заявил, что спрос на автомобили в 2024 году поддержат такси и каршеринг, частные покупатели сегодня не готовы приобретать даже самые дешевые автомобили Lada из-за роста цен в два раза.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru