В России объемы выдачи автокредитов выросли на 77%

Таким образом, объемы выдачи выросли на 77%, а количество - на 42%. Отмечается, что по сравнению с декабрем 2023 года объемы выдачи автокредитов снизились на 10%, а количество - на 9%.

Пятерку регионов-лидеров по объемам выдачи автокредитов возглавила Москвы, следом идет Подмосковье, Санкт-Петербург ,Краснодарский край и Татарстан.

Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в интервью НСН заявил, что спрос на автомобили в 2024 году поддержат такси и каршеринг, частные покупатели сегодня не готовы приобретать даже самые дешевые автомобили Lada из-за роста цен в два раза.

