Bloomberg : Россия вольет в экономику 1 трлн рублей
Кабмин России разрабатывает пакет предложений по поддержке экономики в период пандемии COVID-19, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Стало известно, что «цена» мер поддержки составит 1 трлн рублей.
Решение по всему пакету не принято, ведется обсуждение, отмечают в агентстве.
Известно, что средства будут направлены на субсидирование зарплат граждан, вынужденных уйти на длительные выходные из-за самоизоляции.
Источником финансирования экономических предложений российского правительства станет не Фонд национального благосостояния, а займ, уточняет Газета. ru
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников обвинил правительство РФ в полумерах по поддержке экономики страны во время коронавируса. Он прокомментировал новость о том, что россиянам не будут начислять пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг до 1 января 2021 года.
«Пени – это стимулирование к выплатам. А что стимулировать, если у людей нет денег. В большинстве стран используются более радикальные меры и методы поддержки. То есть я считаю, что это скорее отрицательная, чем положительная новость, потому что она демонстрирует, что государство все-таки не в полной мере собирается поддерживать россиян», – говорит Сергей Калашников в эфире НСН.
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