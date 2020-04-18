Bloomberg грозит дефицитом кофе из-за коронавируса

Нехватку рабочих на кофейных плантациях в Южной Америки из-за коронавируса прогнозирует Bloomberg.

Введение санитарных норм, транспортные ограничения и временное закрытие банков агентство называет в числе причин, по которым ожидается дефицит рабочих рук.

В Бразилии, Перу и Колумбии фиксируется наиболее тяжелая ситуация, пишет Газета.ru.

Делягин обвинил государство в повышении цен на продукты

Ранее председатель Союза Потребителей России Пётр Шелищ в эфире НСН заявил, что рост цен неизбежен. По его словам, падение курса рубля негативно влияет на цены уже на протяжении нескольких десятилетий.

«Крупные поставщики чая и кофе уже пересмотрели свои цены на поставки для торговых компаний. Если в каких-то сетях цены не менялись, это значит, что они заканчивают продавать предыдущие запасы. Следующие поставки будут уже по новым ценам. Это можно понять: и чай, и кофе в основном производят из импортного сырья. Вообще пищевые товары и товары непродовольственные, в которых есть импортная составляющая, будут неизбежно дорожать. Мы все последние десятилетия зависим от курса рубля, он зависит от нефтяных цен, потребитель чувствует все это на себе достаточно быстро», - отметил он.

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