Делягин обвинил государство в повышении цен на продукты

Михаил Делягин: «Попросить-то, он попросил. А разве правительство даст эти деньги? По официальной отчетности Минфина, 14,4 триллиона рублей на 1 марта было в карманах правительства. Что делает правительство сейчас? Полтора триллиона рублей из 14,4 триллионов уже отдало банку России в рамках аферы со Сбербанком, когда передают из ведения банка России в ведение правительства. Соответственно, под это дело из бюджета вывозят деньги. Если посмотреть на механизм возврата этих денег, то принцип в том, чтобы как можно позже и как можно меньше вернуть эти деньги в бюджет. Полтора триллиона рублей – это деньги бешенные, это деньги, которых достаточно для того, чтобы реализовать любой масштабный проект. Тем более, чтобы поддержать деньгами граждан Российской Федерации», – комментирует он для НСН.

