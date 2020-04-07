Делягин обвинил государство в повышении цен на продукты

Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

1

Поставщики намерены увеличить закупочные цены на 20 процентов

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары из-за валютных колебаний, в результате они могут вырасти от пяти до двадцати процентов. Ожидается, что подорожают кофе, чай, специи, консервы, макароны, а также хлебобулочные изделия и рыба.

Михаил Делягин: «Если в нынешних условиях немного вырастят закупочные цены, но, при этом, торговые сети соизволят снизить масштабы злоупотребления своим монопольным положением, тогда мы этого не ощутим. А если государство руками престарелых бывших яблочников будет по-прежнему игнорировать необходимость борьбы с произволом монополий, тогда цены, естественно, подрастут. Обвинять в чем-то поставщиков продуктов питания нельзя, потому что мы имеем системную дезорганизацию всей российской экономики, которой, на мой взгляд, надеюсь, я ошибаюсь, грозит ей уничтожение», – рассказывает Михаил Делягин в эфире НСН.

2

Бизнес попросил о субсидиях на оплату 2/3 зарплаты работников

Бизнес попросил Михаила Мишустина о субсидиях на оплату двух третей зарплаты работников. Речь идет о компаниях, столкнувшихся с вынужденной приостановкой работы из-за ситуации с коронавирусом.

Михаил Делягин: «Попросить-то, он попросил. А разве правительство даст эти деньги? По официальной отчетности Минфина, 14,4 триллиона рублей на 1 марта было в карманах правительства. Что делает правительство сейчас? Полтора триллиона рублей из 14,4 триллионов уже отдало банку России в рамках аферы со Сбербанком, когда передают из ведения банка России в ведение правительства. Соответственно, под это дело из бюджета вывозят деньги. Если посмотреть на механизм возврата этих денег, то принцип в том, чтобы как можно позже и как можно меньше вернуть эти деньги в бюджет. Полтора триллиона рублей – это деньги бешенные, это деньги, которых достаточно для того, чтобы реализовать любой масштабный проект. Тем более, чтобы поддержать деньгами граждан Российской Федерации», – комментирует он для НСН.

3

Почти две трети россиян решили экономить на покупках

Почти 70 процентов россиян начали экономить и откладывать крупные покупки, сообщили социологи по итогам опроса, проведенного ВЦИОМ.

Михаил Делягин: «Не экономить мы начали, и не откладывать покупки мы начали, ситуация совершенно другая. Просто, по данным социологов, у 70 процентов граждан Российской Федерации сбережений нет, или практически нет. И когда государство не дает людям работать, не дает зарабатывать, у людей просто заканчиваются деньги», – подытоживает в интервью НСН Михаил Делягин. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
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