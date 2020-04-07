Делягин обвинил государство в повышении цен на продукты
Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Поставщики намерены увеличить закупочные цены на 20 процентов
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары из-за валютных колебаний, в результате они могут вырасти от пяти до двадцати процентов. Ожидается, что подорожают кофе, чай, специи, консервы, макароны, а также хлебобулочные изделия и рыба.
Михаил Делягин: «Если в нынешних условиях немного вырастят закупочные цены, но, при этом, торговые сети соизволят снизить масштабы злоупотребления своим монопольным положением, тогда мы этого не ощутим. А если государство руками престарелых бывших яблочников будет по-прежнему игнорировать необходимость борьбы с произволом монополий, тогда цены, естественно, подрастут. Обвинять в чем-то поставщиков продуктов питания нельзя, потому что мы имеем системную дезорганизацию всей российской экономики, которой, на мой взгляд, надеюсь, я ошибаюсь, грозит ей уничтожение», – рассказывает Михаил Делягин в эфире НСН.
Бизнес попросил о субсидиях на оплату 2/3 зарплаты работников
Бизнес попросил Михаила Мишустина о субсидиях на оплату двух третей зарплаты работников. Речь идет о компаниях, столкнувшихся с вынужденной приостановкой работы из-за ситуации с коронавирусом.
Михаил Делягин: «Попросить-то, он попросил. А разве правительство даст эти деньги? По официальной отчетности Минфина, 14,4 триллиона рублей на 1 марта было в карманах правительства. Что делает правительство сейчас? Полтора триллиона рублей из 14,4 триллионов уже отдало банку России в рамках аферы со Сбербанком, когда передают из ведения банка России в ведение правительства. Соответственно, под это дело из бюджета вывозят деньги. Если посмотреть на механизм возврата этих денег, то принцип в том, чтобы как можно позже и как можно меньше вернуть эти деньги в бюджет. Полтора триллиона рублей – это деньги бешенные, это деньги, которых достаточно для того, чтобы реализовать любой масштабный проект. Тем более, чтобы поддержать деньгами граждан Российской Федерации», – комментирует он для НСН.
Почти две трети россиян решили экономить на покупках
Почти 70 процентов россиян начали экономить и откладывать крупные покупки, сообщили социологи по итогам опроса, проведенного ВЦИОМ.
Михаил Делягин: «Не экономить мы начали, и не откладывать покупки мы начали, ситуация совершенно другая. Просто, по данным социологов, у 70 процентов граждан Российской Федерации сбережений нет, или практически нет. И когда государство не дает людям работать, не дает зарабатывать, у людей просто заканчиваются деньги», – подытоживает в интервью НСН Михаил Делягин.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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