Bloomberg: ЕС не может найти и заморозить большую часть российских активов
Евросоюз по-прежнему ищет большую часть российских активов, сообщает американское агентство Bloomberg.
По данным журналистов, ЕС заблокировал российские активы на сумму порядка €21 миллиарда. При этом в 2019 году объем прямых инвестиций РФ в Евросоюз составлял €136 миллиардов.
В Bloomberg отметили, что за последние месяцы объем замороженных российских активов в ЕС увеличился незначительно.
По данным агентства, европейские страны блокируют активы РФ неравномерно. Агентство уточнило, что Бельгия и Люксембург заблокировали имущество на миллиарды евро, тогда как Греция - только €212 тысяч.
Соединенные Штаты и их союзники заморозили активы попавших под санкции россиян на сумму более $58 миллиардов. Речь идет о яхтах, недвижимости и другом имуществе, передает НСН.
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