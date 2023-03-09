Bloomberg: ЕС не может найти и заморозить большую часть российских активов

По данным журналистов, ЕС заблокировал российские активы на сумму порядка €21 миллиарда. При этом в 2019 году объем прямых инвестиций РФ в Евросоюз составлял €136 миллиардов.

В Bloomberg отметили, что за последние месяцы объем замороженных российских активов в ЕС увеличился незначительно.

По данным агентства, европейские страны блокируют активы РФ неравномерно. Агентство уточнило, что Бельгия и Люксембург заблокировали имущество на миллиарды евро, тогда как Греция - только €212 тысяч.

Соединенные Штаты и их союзники заморозили активы попавших под санкции россиян на сумму более $58 миллиардов. Речь идет о яхтах, недвижимости и другом имуществе, передает НСН.

