США заморозили более 58 млрд долларов активов попавших под санкции россиян

Ведомство опубликовало обращение международной целевой группы REPO, которая занимается поиском и изъятием связанной с Россией на основании санкций собственности.

В документе говорится, что после начала спецоперации РФ на Украине целевая группа «оказывала беспрецедентное давление на попавших под санкции россиян». В список заблокированных и замороженных активов вошли, в том числе, недвижимость, яхты и прочее имущество.

«Также существенно ограничили доступ россиян, попавших под санкции, к международной финансовой системе», - указали в REPO.

Ранее криптовалютная биржа Binance закрыла для россиян операции в долларах США и евро через сервис P2P, сообщает RT.

