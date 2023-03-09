США заморозили более 58 млрд долларов активов попавших под санкции россиян
США и их союзники за год заморозили более 58 млрд долларов активов попавших под санкции граждан России, сообщает американский Минфин.
Ведомство опубликовало обращение международной целевой группы REPO, которая занимается поиском и изъятием связанной с Россией на основании санкций собственности.
В документе говорится, что после начала спецоперации РФ на Украине целевая группа «оказывала беспрецедентное давление на попавших под санкции россиян». В список заблокированных и замороженных активов вошли, в том числе, недвижимость, яхты и прочее имущество.
«Также существенно ограничили доступ россиян, попавших под санкции, к международной финансовой системе», - указали в REPO.
Ранее криптовалютная биржа Binance закрыла для россиян операции в долларах США и евро через сервис P2P, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru