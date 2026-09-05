Чикмарева и Янченков выиграли короткую программу на Kinoshita Cup
Российские фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Cup.
Он проводится в Токио в Японии, пишет «Спорт РИА Новости». Это соревнование стало для россиян первым во взрослом разряде после решения Международного союза конькобежцев (ISU), принятого в июне, допустить представителей России к международным турнирам в нейтральном статусе.
Известно, что фигуристы за свой прокат набрали 72,30 балла. Вторыми идут россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с 72,25 балла. Третье место тоже заняли соотечественники Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (70,81 балла).
Отмечается, что произвольную программу пары представят 6 сентября. .
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ISU отозвал нейтральный статус, присвоенный российской фигуристке Камиле Валиевой.
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