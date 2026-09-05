Чикмарева и Янченков выиграли короткую программу на Kinoshita Cup

Российские фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Cup.

Он проводится в Токио в Японии, пишет «Спорт РИА Новости». Это соревнование стало для россиян первым во взрослом разряде после решения Международного союза конькобежцев (ISU), принятого в июне, допустить представителей России к международным турнирам в нейтральном статусе.