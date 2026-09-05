Песня «Взлетаем на грозу» на слова Захаровой вышла на стримингах

Песня «Взлетаем на грозу» на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой появилась в открытом доступе на музыкальных стриминговых сервисах. Об этом в своем Telegram-канале написала сама дипломат.

Она подчеркнула, что композиция прозвучала в эфире только один раз, но при этому смогла уйти в народ.

«Приходили запросы на использование во время фестивалей. Нас буквально подгоняли просьбами скорее ее загрузить», - рассказала Захарова.