Песня «Взлетаем на грозу» на слова Захаровой вышла на стримингах
Песня «Взлетаем на грозу» на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой появилась в открытом доступе на музыкальных стриминговых сервисах. Об этом в своем Telegram-канале написала сама дипломат.
Она подчеркнула, что композиция прозвучала в эфире только один раз, но при этому смогла уйти в народ.
«Приходили запросы на использование во время фестивалей. Нас буквально подгоняли просьбами скорее ее загрузить», - рассказала Захарова.
Премьера песни «Взлетаем на грозу» на слова Захаровой и музыку продюсера и композитора Максима Фадеева состоялась 12 июня на всероссийском молодежном фестивале «Топфест». В ней поется о том, что пришло время героев, для которых нет ничего невозможного. Песню исполнил четырехкратный лауреат фестиваля «Байкальская звезда», трехкратный лауреат конкурса «Сибирь зажигает звезды», лауреат конкурса «Юное дарование Сибири» и участник телевизионного проекта «Ну-ка, все вместе!» Роман Михраби.
Артист родился в 2002 году в Иркутске в интернациональной семье: его мама русская, а отец — афганец. У молодого исполнителя детский церебральный паралич, но диагноз не помешал ему добиться успехов в творчестве и спорте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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