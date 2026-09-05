Четырех погибших при разминировании пиротехников МЧС похоронили в Севастополе

5 сентября в Севастополе в Крыму похоронили четырех пиротехников МЧС России, погибших при разминировании боеприпаса после атаки ВСУ. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор Михаил Развожаев.

Речь идет о пиротехниках Антоне Чудакове, Александре Панчуке, Артеме Дуплине и Романе Пилипчуке. Развожаев сообщил, что погибшие были удостоены Орденов Мужества посмертно.

Политик рассказал, что Чудаков создал уникальный пиротехнический класс на базе Музейного комплекса «35-я береговая батарея», а также был награжден Орденом Мужества при жизни.