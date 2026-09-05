Четырех погибших при разминировании пиротехников МЧС похоронили в Севастополе

5 сентября в Севастополе в Крыму похоронили четырех пиротехников МЧС России, погибших при разминировании боеприпаса после атаки ВСУ. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор Михаил Развожаев.

Речь идет о пиротехниках Антоне Чудакове, Александре Панчуке, Артеме Дуплине и Романе Пилипчуке. Развожаев сообщил, что погибшие были удостоены Орденов Мужества посмертно.

Политик рассказал, что Чудаков создал уникальный пиротехнический класс на базе Музейного комплекса «35-я береговая батарея», а также был награжден Орденом Мужества при жизни.

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Известно, что Дуплин был водителем-сапером с семилетним стажем и одним из первых начал работу по ликвидации опасного наследия Великой Отечественной войны в Черном море. Панчук был инженером-новатором и внес вклад в разработку новых робототехнических систем спасения. В свою очередь Пилипчук являлся ветераном ВС России и пришел в МЧС для защиты мирных граждан.

13 августа стало известно, что пять человек — четверо пиротехников МЧС и один охранник — погибли при разминировании боеприпаса на территории, подвергшейся атаке ВСУ. Специалисты обследовали местность, когда средство поражения сдетонировало, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:МЧС РФВСУКрымСевастопольПохороны

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