Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда РФ Собянину
5 сентября 202611:18
Екатерина Галайда-Перера
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда России московскому мэру Сергею Собянину. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.
В указе сказано, что звание присвоено политику за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов Москвы.
Ранее народную артистку РФ, режиссера Аллу Сурикову наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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