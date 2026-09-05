Захарова назвала главу МИД Франции вруном после его слов о РФ
Заявление главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о тяжелом положении России является враньем. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Вот же врун этот Барро», - заявила дипломат.
Поводом для такого комментария стало заявление главы французского МИД о том, что РФ якобы находится в слабом положении и контролирует только половину территории, которую занимала пять лет назад. По мнению Захаровой, европейскому министру могли представлять выгодную для него картину происходящего.
Она также предложила Барро обсудить ситуацию с недавно получившим вид на жительство в России внуком бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьером.
Ранее Мария Захарова назвала заявление президента Украины Владимира Зеленского об авиации точкой невозврата, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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