В районе ЗАЭС вступило в силу локальное соглашение о прекращении огня

Гросси напомнил, что 20 августа из-за военных действий на северном берегу Днепра станция потеряла подключение к единственной оставшейся линии электропередачи — 330-киловольтной «Ферросплавная-1». Отмечается, что с того момента на ЗАЭС используют аварийные дизельные генераторы для охлаждения шести реакторов и резервуаров с отработавшим топливом.

По словам директора МАГАТЭ, сейчас на станции заканчиваются запасы дизельного топлива, и в течение нескольких дней она может отключиться, если не будет восстановлено электроснабжение за пределами площадки или если не удастся доставить дополнительные запасы топлива на площадку, расположенную в зоне активных боевых действий.

Ранее украинским подразделениям приказали прекратить огонь в преддверии визита американских переговорщиков в Москву и Киев, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».