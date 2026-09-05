В районе ЗАЭС вступило в силу локальное соглашение о прекращении огня

В районе Запорожской АЭС (ЗАЭС) вступило в силу очередное локальное соглашение о прекращении огня, указано в заявлении генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

По его словам, соглашение, которое поможет приступить к ремонту линий электропередачи, идущих к ЗАЭС, было достигнуто при посредничестве организации. Уточняется, что специалисты начнут работать после разминирования территории.

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Гросси напомнил, что 20 августа из-за военных действий на северном берегу Днепра станция потеряла подключение к единственной оставшейся линии электропередачи — 330-киловольтной «Ферросплавная-1». Отмечается, что с того момента на ЗАЭС используют аварийные дизельные генераторы для охлаждения шести реакторов и резервуаров с отработавшим топливом.

По словам директора МАГАТЭ, сейчас на станции заканчиваются запасы дизельного топлива, и в течение нескольких дней она может отключиться, если не будет восстановлено электроснабжение за пределами площадки или если не удастся доставить дополнительные запасы топлива на площадку, расположенную в зоне активных боевых действий.

Ранее украинским подразделениям приказали прекратить огонь в преддверии визита американских переговорщиков в Москву и Киев, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:РемонтЭнергетикаМАГАТЭЗапорожье

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